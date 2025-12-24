شوبير يستنكر التقليل من فوز مصر على زيمبابوي

استنكر الإعلامي أحمد شوبير حالة التشاؤم وتقليل البعض من قيمة فوز منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي، في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن الانتصار يمثل خطوة بالغة الأهمية في بداية مشوار البطولة.



وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي على راديو «أون سبورت إف إم»، إن الفوز أبعد المنتخب الوطني عن الدخول في حسابات معقدة خاصة بترتيب المجموعات، ووضع الفريق على الطريق الصحيح منذ البداية، مشددًا على أن الانطلاقة القوية تمنح اللاعبين هدوءًا وثقة أكبر.



وأوضح أن انتظار السيناريوهات الحسابية المعقدة يفرض ضغوطًا غير ضرورية على الجهاز الفني واللاعبين، لافتًا إلى أن البداية الجيدة دائمًا ما تكون عاملًا حاسمًا في البطولات الكبرى.



وأشار شوبير إلى أن موقع «أوبتا» العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم كشف عن تحقيق منتخب مصر رقمًا قياسيًا في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية، بعدما سدد اللاعبون 35 كرة على المرمى، وصنعوا 8 فرص خطيرة خلال اللقاء.