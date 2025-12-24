شوبير: التركيز داخل الملعب أهم من الانشغال بالعروض الخارجية

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن تركيز اللاعبين أثناء المباريات يظل العامل الأهم في مسيرتهم الكروية، مشددًا على أن التفكير في المستقبل أو العروض الخارجية قد يؤثر سلبًا على مستوى أي لاعب، وذلك خلال حديثه عن أداء بعض نجوم الأهلي.امم الغبار

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأربعاء: "أنا لست سعيدًا بحمزة عبد الكريم لاعب الأهلي، رغم أنني أول من تحدث عنه".

وأضاف: "هو لاعب جيد جدًا وإمكاناته مميزة، لكن من الواضح أنه مشتت الذهن بسبب الحديث عن برشلونة وبايرن ميونخ، يا حمزة، كل دقيقة تنزل فيها إلى أرض الملعب مهمة جدًا بالنسبة لك".

وعلى الجانب الآخر، أشاد شوبير بأداء حسين الشحات: "سعدت كثيرًا بما قدمه، لأنه ركض وصنع هدف الأهلي وقدم كل شيء بإخلاص شديد، وكأنه لاعب ناشئ يسعى لإثبات نفسه، كما أن الله أكرمه بارتداء شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى". وأضاف: "حسين انضم إلى الأهلي عام 2018، أي منذ سبع سنوات داخل النادي، وهذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها شارة القيادة، علمًا بأنه كان يلعب في صفوف العين الإماراتي قبل انتقاله إلى الأهلي".