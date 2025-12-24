شوبير يطالب وزير الرياضة بسرعة اتخاذ قرار ضد اتحاد السباحة بعد بيان النيابة

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة عاجلة إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد البيان الصادر عن الوزارة بشأن انتظار قرار النيابة العامة في حادث وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك.

وأكد شوبير استغرابه من تأجيل اتخاذ القرار، مشددًا على وضوح موقف النيابة الذي لا يحتمل التأجيل.

وقال في تصريحات إذاعية: «قرار إيه اللي حضرتك مستنيه يا سيادة الوزير؟ قرار النيابة واضح وحيثياته واضحة، ولازم الأمور تتظبط وتكون صحيحة».

يأتى ذلك بعدما أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن وفاة السباح الطفل يوسف محمد الذي وافته المنية خلال مشاركته في بطولة الجمهورية بنادي الزهور.

وجاء بيان وزارة الرياضة كالتالي:

في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، تؤكد وزارة الشباب والرياضة احترامها الكامل لما ورد ببيان النيابة العامة، وتنتظر ورود القرار بشكل رسمي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ووفقاً للأطر القانونية المنظمة.

وشددت الوزارة على التزامها الكامل بدعم سيادة القانون، واحترام جهات التحقيق المختصة، مع التأكيد على أن سلامة اللاعبين تمثل أولوية قصوى للدولة ووزارة الشباب والرياضة.

في سياق متصل، توضح وزارة الشباب والرياضة أن اللجنة القانونية والمالية المُشكَّلة من جانب الوزارة بشأن المخالفات المالية باتحاد الكاراتيه، قد انتهت من أعمالها، وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما انتهت إليه، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة استمرارها في أداء دورها الرقابي والإشرافي على الهيئات الرياضية، بما يضمن الالتزام بالحوكمة، وتطبيق القوانين، والحفاظ على سلامة اللاعبين، وحسن إدارة المنظومة الرياضية.