قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
انهيار الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يطالب وزير الرياضة بسرعة اتخاذ قرار ضد اتحاد السباحة بعد بيان النيابة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة عاجلة إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد البيان الصادر عن الوزارة بشأن انتظار قرار النيابة العامة في حادث وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك.

وأكد شوبير استغرابه من تأجيل اتخاذ القرار، مشددًا على وضوح موقف النيابة الذي لا يحتمل التأجيل. 

وقال في تصريحات إذاعية: «قرار إيه اللي حضرتك مستنيه يا سيادة الوزير؟ قرار النيابة واضح وحيثياته واضحة، ولازم الأمور تتظبط وتكون صحيحة».

يأتى ذلك بعدما أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن وفاة السباح الطفل يوسف محمد الذي وافته المنية خلال مشاركته في بطولة الجمهورية بنادي الزهور.

وجاء بيان وزارة الرياضة كالتالي:

في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، تؤكد وزارة الشباب والرياضة احترامها الكامل لما ورد ببيان النيابة العامة، وتنتظر ورود القرار بشكل رسمي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ووفقاً للأطر القانونية المنظمة.

وشددت الوزارة على التزامها الكامل بدعم سيادة القانون، واحترام جهات التحقيق المختصة، مع التأكيد على أن سلامة اللاعبين تمثل أولوية قصوى للدولة ووزارة الشباب والرياضة.

في سياق متصل، توضح وزارة الشباب والرياضة أن اللجنة القانونية والمالية المُشكَّلة من جانب الوزارة بشأن المخالفات المالية باتحاد الكاراتيه، قد انتهت من أعمالها، وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما انتهت إليه، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة استمرارها في أداء دورها الرقابي والإشرافي على الهيئات الرياضية، بما يضمن الالتزام بالحوكمة، وتطبيق القوانين، والحفاظ على سلامة اللاعبين، وحسن إدارة المنظومة الرياضية.

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة وفاة يوسف محمد وزارة الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

سورة قبل النوم في رجب

أفضل سورة قبل النوم في رجب.. اقرأها الليلة تستيقظ بلا ذنوب في الصباح

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج

متحف المصري الكبير

أبرز الأحداث العالمية في 2025.. افتتاح مهيب للمتحف المصري الكبير يتصدر المشهد الثقافي العالمي

لجنة أراضي الدولة

اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة: 81 الف قطعة جاهزة للاستثمار

بالصور

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد