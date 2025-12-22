قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
توك شو

وزير الشباب والرياضة: مصر دعمت الدكتور حسن مصطفى للفوز برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد

عبد الخالق صلاح

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه يتمنى التوفيق لمنتخب مصر اليوم، أما منتخب زيمبابوي، في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية 2025، منوها إلى أن كل الأندية لديها شاشات عرض من أجل مباراة منتخب مصر.

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسؤوليتي، والمذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن مصر دعمت الدكتور حسن مصطفى للفوز برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وزير الرياضة يلتقى محمد صلاح ويحفز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بالمغرب

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل سفره إلى المملكة المغربية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

حيث التقى الوزير بالجهاز الفني واللاعبين، واطمأن على استعداداتهم الفنية والبدنية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدراتهم على تمثيل مصر بالشكل اللائق وتحقيق نتائج إيجابية تليق بتاريخ الكرة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الشعب المصري بأكمله يقف مساندًا خلف المنتخب الوطني في مشواره بالبطولة، مشددًا على أهمية التحلّي بالروح القتالية والانضباط داخل وخارج الملعب، وبذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير المصرية.

من جانبه، أعرب المهندس هاني أبو ريدة عن تقديره لحرص وزير الشباب والرياضة على التواجد مع المنتخب قبل السفر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل دافعًا معنويًا كبيرًا للاعبين والجهاز الفني، وتعكس حجم الدعم الذي يحظى به المنتخب من الدولة.

ويستعد المنتخب الوطني للسفر إلى المغرب خلال الساعات المقبلة، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

