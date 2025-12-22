قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يلتقي وفد كيان «شباب قادرون»

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب
همت الحسينى

التقى الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بوفد كيان «شباب قادرون» بمحافظة الدقهلية، بحضور طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب.

وضم وفد كيان شباب قادرون كلا من : الدكتورة هدير علاء فرج، المنسق العام لمحافظة الدقهلية، و إسراء النحاس، مدير المكتب التنفيذي لكيان شباب قادرون بالدقهلية، و ميريهان محمد عبد النعيم، ممثل قسم العلاقات العامة بالمركزية، إلى جانب سارة وجدي علي، عضو المكتب التنفيذي لكيان شباب قادرون بالدقهلية.

واستعرض وفد الكيان رؤية ورسالة «شباب قادرون» وأهدافه التي تهدف إلى دعم وتمكين الشباب، وتنمية مهاراتهم، وبناء قدراتهم، وإعداد كوادر شبابية مؤهلة وقادرة على الإسهام الإيجابي في تنمية المجتمع.

كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة وكيان شباب قادرون في تنفيذ البرامج والأنشطة الشبابية، ومناقشة عدد من المبادرات

والمقترحات التي تسهم في رفع الوعي الشبابي، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية، وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد وكيل الوزارة، خلال اللقاء حرص المديرية على دعم كافة الكيانات والمبادرات الشبابية الجادة، مشيدا بالدور الذي يقوم به كيان شباب قادرون في خدمة قضايا الشباب، والعمل على تأهيلهم وتمكينهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات والمشاركة في بناء المستقبل.

الدقهلية وكيل وزارة

