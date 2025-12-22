مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا في حادث على طريق جمصة بلقاس بالدقهلية

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 13 آخرين بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم ميكروباص وسياره نقل على طريق جمصة بلقاس امام قرية وزير.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسياره نقل على طريق جمصه امام قريه وزير-ببلقاس مما أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 13 اخرين .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين ان الاصابات ما بين كدمات و ارتجاج وكسور تم نقل الطفلة المتوفاة والمصابين الى مستشفى بلقاس العام .وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة بالواقعة.