إصابة 4 أشخاص في تصادم موتوسيكلين بطريق كفر الوكالة – شربين بالدقهلية

أُصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر بالدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طريق كفر الوكالة وكفر الغاب التابعة لمركز شربين، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: كريم خالد عباس، 22 عامًا، واشتبه في إصابته بنزيف بالبطن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أحمد المنشاوي، 22 عامًا، وأصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد رضا محمد البنا، 17 عامًا، واشتبه في إصابته بنزيف بالمخ والبطن وسحجات متفرقة بالجسم، وجمال إبراهيم جمال، 18 عامًا، مجند، واشتبه في إصابته بنزيف بالمخ والبطن وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة.