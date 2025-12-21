بالأسماء .. إصابة 7 أشخاص في سباق موتوسيكلات بالدقهلية

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة إثر اصطدام خمس دراجات نارية ببعضها البعض أثناء سباق على طريق المعصرة - بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم خمس دراجات نارية على طريق المعصرة - بلقاس، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة:

وليد أيمن فريد العدوي (19 عامًا): كدمات وسحجات بالذراعين والوجه والساقين.

عبد العزيز مجاهد محمد جادو (16 عامًا): جرح قطعي بالرقبة وسحجات متفرقة.

جمال عبد الحليم جمال (20 عامًا): سحجات وكدمات متفرقة بالركبتين واليدين والوجه.

أحمد عبد الحميد فتحي (19 عامًا): سحجات وكدمات متفرقة بالجسم والرأس.

آدم عبد الغفار عبد الفتاح عبد الغفار (20 عامًا): جرح قطعي بالقدم اليسرى.

أحمد برهان محمد برهان (18 عامًا): كسر مفتوح بالفخذ الأيسر.

محمد كمال عوض محمد (19 عامًا): جرح قطعي باليد اليمنى وجرح قطعي بالوجه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.