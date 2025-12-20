قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 4 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تسير الرحلة الأربعين لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 20-12-2025
هل توقفت حركة الطيران العالمي فجأة خلال الساعات والأيام الماضية؟
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
محافظات

أورمان الدقهلية:تسليم 8 سماعات طبية لذوى الهمم

همت الحسينى

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية جمعية الأورمان فى تسليم  (8) سماعات طبية لدعم ذوى الهمم بمراكز محافظة الدقهلية.
وأكدت الدكتورة هاله جوده، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، حرص وزارة التضامن الإجتماعي على دعم ذوى الهمم والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتقديم أوجه الرعاية والحماية الإجتماعية والصحية والعديد من الخدمات والتدخلات الأخرى.

بينما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين. 


وأكد انه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية، مشيرا الى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى الدقهلية وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.
مضيفًا أن جمعية الأورمان تحت اشراف مديريات التضامن الإجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد (16,240) جهاز تعويضي وعدد (7774) سماعه طبية .

جدير بالذكر أن الجمعية بمحافظة الدقهلية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تسليم السماعات الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادره، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

