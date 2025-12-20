أورمان الدقهلية:تسليم 8 سماعات طبية لذوى الهمم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية جمعية الأورمان فى تسليم (8) سماعات طبية لدعم ذوى الهمم بمراكز محافظة الدقهلية.

وأكدت الدكتورة هاله جوده، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، حرص وزارة التضامن الإجتماعي على دعم ذوى الهمم والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتقديم أوجه الرعاية والحماية الإجتماعية والصحية والعديد من الخدمات والتدخلات الأخرى.

بينما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.



وأكد انه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية، مشيرا الى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى الدقهلية وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.

مضيفًا أن جمعية الأورمان تحت اشراف مديريات التضامن الإجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد (16,240) جهاز تعويضي وعدد (7774) سماعه طبية .

جدير بالذكر أن الجمعية بمحافظة الدقهلية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تسليم السماعات الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادره، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.