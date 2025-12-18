محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مقر اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم والمطلوب.

وتابع المحافظ تجهيزات اللجنة لاستقبال أوراق الاقتراع وصناديقها بعد انتهاء أعمال التصويت في اللجان الفرعية، مؤكدًا أن الدولة تُعامِل جميع المرشحين على قدم المساواة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وشدد على توفير مصادر بديلة للاضاءة باللجنة .

ووجَّه محافظ الدقهلية، محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجنة العامة ورفع أي مخلفات أو عوائق، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات اللازمة لقيام اللجنة بنهامها بسهولة ويسر.

ووجَّه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، كل في نطاق اختصاصه بتوفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات المطلوبة للجان العامة، وتذليل أي عقبات فور ظهورها، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في هذا الشأن.