مصرع شاب وإصابة ثلاثة آخرين إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه، فيما اصيب ثلاثة آخرين اثر وقوع حادث تصادم على طريق اتميده ميت غمر امام سمبو مقام بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وتروسيكل على طريق اتميدة امام سمبو مقام مما ادى لمصرع شخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 17عاما.



واصابة كلا من سامى حامد محمد 50 عاما مقيم ميت غمر كدمات متفرقة بالجسم ، السعيد، عصام البهنسى 20 عاما مقيم ميت غمر واصابته كسر بالساق اليسرى ومحمد سامى حامد 14 عاما مقيم ميت غمرواصابته بكسر بالساعد الايمن.



تم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة

