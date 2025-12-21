إصابة شخصين في حادث تصادم ميكروباصين بالدقهلية

أصيب شخصان بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وآخر على الطريق السريع طلخا–شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من:

محمود إبراهيم عبد الرازق إبراهيم، 29 عامًا، مقيم المعصرة – بلقاس، باشتباه كسر بمفصل الساق اليمنى.

محمد خميس التهامي محمد، 24 عامًا، مقيم البرلس – كفر الشيخ، باشتباه كسر بمفصل القدم اليمنى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.