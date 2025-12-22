قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
تطورات مثيرة.. الأهلي يرفع عرضه لضم دياباتي ويحسم موقف كوكا
اليوم.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بكفر الشيخ
مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا في حادث على طريق جمصة بلقاس بالدقهلية
حارس الأهلي السابق: عبد الوهاب وافق على إنتاج ألبومي دون أجر
هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل
قانون الثروة السمكية يضع ضوابط صارمة لحماية البحيرات المصرية
اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة
الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

حصل “صدى البلد” على اسماء الطفلة المتوفاه والمصابين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل على طريق جمصه بلقاس بمحافظه الدقهلية وهم: سدره احمد الطنطاوي 3 أعوام  " متوفاة" .
 وأصيب والدها أحمد الطنطاوي الطنطاوي السيد 38 عاما واصابته جرح قطعي بالراس وكسر بالجمجمه 
ساره علاء زكي احمد29 عاما قطعي متهتك بالوجه .


احمد نصر شعبان خطاب 12عاما واصابته جرح قطعي بالراس ،  محمد طه حسين عبدالمطلب 18عاما واصابته كسر بالقدم اليمنى 
محمد ابراهيم حسن 12عاما واصابته كدمه بالصدر 
حمزه محمد حمدان 3اعوام كدمه بالوجه وجرح بالرقبه 
كما اصييت ماجده الدسوقي الدسوقي 33عاما جرح قطعي بالراس 

 اصابات مابين كدمات وكسور وارتجاج  للمصابين
 

كريم ايمن بدر27عاما بجرح قطعي بالراس والراس 
امنيه عبدالجليل كمال27 عاما كدمات متفرقه بالجسم
محمد صابر فوزي حسن 43عاما  واصابته كدمات متفرقه بالجسم ، محمود فتحي محمد سعيد 33عاما كدمات بالجسم 
احمد فتحي محمد 32عاما كدمه بالصدر ،  فارس بهاء النشار 21عاما  بكدمات وتم نقلهم لمستشفى  بلقاس

وتلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسياره نقل على طريق جمصه امام قريه وزير مما اسفل عن وفاه طفله واصابه 13 اخرين .
 

الدقهلية بلقاس جمصه وزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

سرقة الكهرباء

تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو زكريا

تكريم دولي رفيع للدكتور عمرو حمودة في اليونسكو: 20 عاما من قيادة جهود الإنذار بالتسونامي والتأهب الساحلي

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

انطلاق ملتقى التوظيف الخامس بأبو قرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير

القس بطرس بخيت

"إعلان تجسد الكلمة" .. في عظة الأحد للقس بطرس بخيت

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد