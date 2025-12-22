ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالدقهلية

حصل “صدى البلد” على اسماء الطفلة المتوفاه والمصابين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل على طريق جمصه بلقاس بمحافظه الدقهلية وهم: سدره احمد الطنطاوي 3 أعوام " متوفاة" .

وأصيب والدها أحمد الطنطاوي الطنطاوي السيد 38 عاما واصابته جرح قطعي بالراس وكسر بالجمجمه

ساره علاء زكي احمد29 عاما قطعي متهتك بالوجه .



احمد نصر شعبان خطاب 12عاما واصابته جرح قطعي بالراس ، محمد طه حسين عبدالمطلب 18عاما واصابته كسر بالقدم اليمنى

محمد ابراهيم حسن 12عاما واصابته كدمه بالصدر

حمزه محمد حمدان 3اعوام كدمه بالوجه وجرح بالرقبه

كما اصييت ماجده الدسوقي الدسوقي 33عاما جرح قطعي بالراس

اصابات مابين كدمات وكسور وارتجاج للمصابين



كريم ايمن بدر27عاما بجرح قطعي بالراس والراس

امنيه عبدالجليل كمال27 عاما كدمات متفرقه بالجسم

محمد صابر فوزي حسن 43عاما واصابته كدمات متفرقه بالجسم ، محمود فتحي محمد سعيد 33عاما كدمات بالجسم

احمد فتحي محمد 32عاما كدمه بالصدر ، فارس بهاء النشار 21عاما بكدمات وتم نقلهم لمستشفى بلقاس

وتلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسياره نقل على طريق جمصه امام قريه وزير مما اسفل عن وفاه طفله واصابه 13 اخرين .

