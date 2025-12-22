قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
تشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات بالشرقية.. تفاصيل
بعد استبعاده من القائمة الدولية .. أحمد الغندور يعلن اعتزاله التحكيم
وكيل صحة الدقهلية يتفقد غرفة 137 ويشدد على سرعة تسكين الحالات

جانب من التفقد
جانب من التفقد
همت الحسينى

تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل صحة الدقهلية، غرفة 137 لمتابعة إجراءات تسكين الحالات الحرجة والعاجلة، والوقوف على آليات العمل داخل الغرفة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين مديرية الصحة وجامعة المنصورة لتسهيل تسكين الحالات.


وخلال تواجده بالغرفة، تابع الجزار موقف تسكين الحالات وناقش الفريق القائم على العمل في آليات التنسيق وسرعة اتخاذ القرار، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وضمان حصول المرضى على الرعاية اللازمة في التوقيت المناسب.


كما أجرى الجزار اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور أحمد النقيب، مدير مستشفى المنصورة الدولي، ومع  الدكتور أحمد شعراوي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، لمتابعة موقف تسكين الحالات وتعزيز آليات التنسيق المشترك بين الجامعة ومديرية الصحة، خاصة فيما يتعلق بالحالات الحرجة والعاجلة.
وأكد الجزار على أهمية المتابعة اليومية لتسكين الحالات من خلال غرفة 137، خاصة ما يتعلق بحضانات الأطفال، والحالات التابعة لمشروع «رعايات مصر»، بما يضمن سرعة التدخل للحالات التي تحتاج إلى رعاية عاجلة.
كما استمع الجزار إلى شرح مفصل من العاملين حول طبيعة العمل، وآليات متابعة الحالات الحرجة والعاجلة، والحالات الخاصة بمشروع «رعايات مصر»، مشددًا على ضرورة العرض اليومي للحالات لضمان سرعة التدخل، مكلفًا مدير إدارة الرعاية العاجلة ومن ينوب عنها بالمتابعة اليومية بشكل لحظي لتسكين الحالات، والتأكد من عدم وجود أي حالات تحتاج إلى عناية مركزة دون توفير مكان لها.
و شدد الجزار على أهمية تقديم خدمة طبية سريعة وفعالة للمرضى، وسرعة تسكين الحالات الحرجة والعاجلة، وتقليل فترات الانتظار، بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

إسعاد يونس

فجر السعيد تشيد بعُقد إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

فيلم هجرة

شهد أمين : جوائز قرطاج لـ "هجرة" إنجاز جديد للسينما السعودية

أميرالمصري

أمير المصري: القصص رحلة ملهمة .. وفخور بفوزه بالتانيت الذهبي في قرطاج| خاص

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

