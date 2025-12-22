مصرع 4 عناصر إجرامية بالدقهلية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

لقى أربعة عناصر إجرامية مصرعهم وذلك عقب قيامهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا أثتاء مداهمة أخطر بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة الزراعية المتاخمة بين قريتي هلا والقيطون التابعة لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وعثر بحوزتهم على 128 كيلو من مخدر الحشيش والهيدرو و الهيروين وأسلحة وطلقات نارية.



ووردت معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عناصر إجرامية بالاتجار بالمواد المخدرة ببؤرة إجرامية تعرف بـ"عادل حمامة".



تم استصدار إذن النيابة العامة وتشكلت حملة مكبرة من ضباط الإدارة العامة بمنطقة شرق الدلتا بالتنسيق مع قطاع قوات الأمن المركزي وأثناء قيام القوات بمحاصرتهم بمكان إداراتهم للبؤرة الإجرامية بالمنطقة المتاخمة لقريتي هلا والقيطون بدائرة مركز ميت غمر، وما أن استشعروا قدوم القوات فبادروا بإطلاق الأعيرة النارية حتى تم اسكات مصدر النيران.



وأسفر التعامل عن مصرع عناصر البؤرة الإجرامية وهم كل من:"عادل.س.ع.ع"،وشهرته عادل حمامة، 40 عاما، ومقيم كفر مروان مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية بأحكام جنائية بالسجن

المؤبد،"أحمد.أ.ع"ا"،21 عاما،عاطل ومقيم قرية الماى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، "محمد.ع.م"،20 عاما، ومقيم قرية خلوة الشعراوي، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، و"يوسف.خ.خ"،34عاما، عاطل ومقيم قرية كفر موسى شاويش مركز منيا القمح.



وعثرت القوات 70 كيلو من مخدر الهيدرو، و50 كيلو لمخدر الحشيش، و8500 جرام لمخدر الهيروين ، و2 بندقية آلية،وبندقية آلية بلجيكي، و90 طلقة آلية و60 خزينة طلقات الية،وطبنجة و10طلقات لذات العيار، و2 دراجة نارية بدون لوحات وميزانين حساس، ومبالغ مالية وقدرت المضبوطات بقيمة مالية قدرها 11 مليون جنيه.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ونقل الجثامين الى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة .