وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حيث عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة النادي لمناقشة سبل دعم النشاط الرياضي وتطوير المنشآت والخدمات المقدمة للأعضاء، يأتي ذلك في إطار جولاته التفقدية لعدد من الأندية الرياضية.

وخلال اللقاء، حرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي على الإنجازات الأخيرة للنادي في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكداً استمرار دعم الوزارة لجميع الأندية الوطنية للنهوض بالرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه على متابعة كل ما يتعلق بتطوير الأندية والمنشآت الرياضية، ودعم الأندية الوطنية لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، وتشجع على الاستثمار في تطوير المواهب الرياضية منذ سن مبكرة.

يأتي هذا اللقاء بعد أن قام الوزير صباح اليوم بزيارة نادي هليوبوليس، في إطار متابعة الوزارة المستمرة لتطوير الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.