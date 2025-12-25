عبد الهادي: توليفة ياسر وحسام في دفاع الفراعنة أمام زيمبابوي تثير القلق

تحدث مدحت عبد الهادي، نجم الكرة المصرية السابق، عن اعتماد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على الثنائي حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم في خط الدفاع خلال مواجهة زيمبابوي، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.



وقال عبد الهادي، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر فضائية MBC مصر 2:

«الفترة السابقة، كان الجهاز الفني يعتمد على رامي ربيعة بشكل أساسي، واستبعاده من التشكيل أمام زيمبابوي كان مفاجئًا بالنسبة لي».



وأضاف: «تواجد الثنائي حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم توليفة تظهر لأول مرة، وأنا شعرت ببعض القلق من هذه التوليفة نظرًا لغياب الانسجام بين اللاعبين، لذلك قام الجهاز الفني بتوظيف حمدي فتحي للقيام بالمساندة الدفاعية، وهي أدوار يجيدها اللاعب».

وأشار عبد الهادي إلى أن هذه الخطوة تعكس مرونة الجهاز الفني في التعامل مع المباريات وإيجاد حلول دفاعية مبتكرة لضمان استقرار الفريق في البطولة.