مجدي عبد الغني: فوز مصر على زيمبابوي يعكس قوة الفراعنة الهجومية

تحدث مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، عن إيجابيات فوز منتخب مصر على زيمبابوي في افتتاحية مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وقال عبد الغني، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر فضائية MBC مصر 2: «السلبيات مش هتفيد بحاجة، الإيجابية أن منتخب مصر فاز بالمباراة، وظهر أن مصر تمتلك قوة هجومية واضحة بتواجد الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش».

وأضاف: «ما حدث لمحمد صلاح مع ليفربول زاد من حوافزه لكي يؤكد أنه الأفضل، كما أن عمر مرموش يعاني من قلة المشاركة مع مانشستر سيتي، وكان يرغب في إثبات أنه قوي وقادر على تقديم أفضل أداء له مع المنتخب».

وأشار عبد الغني إلى أن الأداء الهجومي للفراعنة يعطي مؤشرًا إيجابيًا على استعداد الفريق لمواجهة المباريات القادمة في البطولة، مؤكدًا أن التركيز على الإيجابيات هو مفتاح تعزيز الثقة وتحقيق نتائج أفضل.