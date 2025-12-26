مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. التشكيل المتوقع لحسم الاختبار الحقيقي

في أجواء يختلط فيها الحماس بالترقب، يستعد منتخب مصر لخوض اختبار صعب أمام منتخب جنوب أفريقيا، في مواجهة تُعد من أقوى مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

المباراة تتجاوز حسابات النقاط الثلاث لأنها تمثل مواجهة مبكرة على صدارة المجموعة، وفرصة حقيقية لمعرفة ملامح المنافس الأبرز على اللقب القاري، خاصة مع التاريخ الحافل للفراعنة وتطلعات جماهيرهم التي لا تعرف سوى لغة المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.



توقيت اللقاء ومسرح الأحداث



تنطلق المواجهة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم على أرضية ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، أحد الملاعب التي اعتادت احتضان اللقاءات الكبرى.



ومع انطلاق صافرة البداية، ستتجه كل الأنظار نحو المنتخب المصري، الذي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد بداية موفقة، وطموح واضح في حسم المشهد مبكرًا وفرض كلمته داخل المجموعة.



وتحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع داخل مصر، حيث يترقب ملايين المشجعين الظهور الثاني للفراعنة في البطولة بشغف كبير. وتُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي تقدم تغطية موسعة وتحليلًا فنيًا دقيقًا قبل وبعد اللقاء، في مشهد يعكس حجم الزخم المحيط بهذه القمة الأفريقية المنتظرة.

رؤية فنية تبحث عن التوازن

ويدخل الجهاز الفني لمنتخب مصر المباراة برؤية فنية تعتمد على تحقيق التوازن بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية. فالفكرة لا تقوم فقط على تسجيل الأهداف، بل تمتد إلى التحكم في إيقاع اللعب والسيطرة على وسط الملعب، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى دراسة بعض التعديلات التي تمنح الفريق مرونة أكبر وقدرة أفضل على التعامل مع مجريات اللقاء بمختلف سيناريوهاته.



وجوه جديدة وفرص لإثبات الذات

وتشير التوقعات إلى الدفع بأحمد سيد زيزو منذ البداية، لما يمتلكه من قدرات فنية تساعد على صناعة الفارق وخلق الحلول الهجومية، إلى جانب الاعتماد على رامي ربيعة بخبراته الكبيرة في الخط الخلفي.

هذه الاختيارات تعكس رغبة الجهاز الفني في الجمع بين المهارة والخبرة، ومنح الفرصة لمن يستطيع تحمل ضغط المباريات الكبرى.



ومن المنتظر أن يبدأ محمد الشناوي المباراة في حراسة المرمى، كأحد أبرز القادة داخل الملعب، وأمامه خط دفاع يسعى للظهور بثبات وانضباط. وفي وسط الملعب، يبرز دور مروان عطية وحمدي فتحي في ضبط الإيقاع، بينما يُنتظر من زيزو إضافة اللمسة الإبداعية. أما في الهجوم، فتتجه الأنظار إلى محمد صلاح، قائد المنتخب وملهم الجماهير، بجانب تحركات عمر مرموش ونشاط تريزيجيه.

انطلاقة رفعت سقف الطموحات

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا في مباراته الافتتاحية أمام زيمبابوي، بعدما أظهر شخصية البطل وقلب تأخره إلى انتصار مستحق. هذا الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة ثقة للاعبين والجماهير بأن المنتخب يمتلك الروح والرغبة في الذهاب بعيدًا بالبطولة.

صراع الصدارة يشعل المجموعة

بعد الجولة الأولى، يتساوى منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، ما يجعل مواجهة الجمعة بمثابة كسر عظم مبكر.

الفوز يعني الاقتراب من التأهل، والخسارة قد تعقد الحسابات، وهو ما يضاعف من أهمية اللقاء.



حلم العودة لمنصات التتويج

ويدخل الفراعنة البطولة وهم يحملون حلمًا قديمًا جديدًا، يتمثل في استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب منذ عام 2010.

ورغم أن منتخب مصر هو الأكثر تتويجًا بالبطولة، فإن طول فترة الغياب جعل الشغف أكبر، والطموح أوسع، والرغبة في إسعاد الجماهير أقوى من أي وقت مضى.