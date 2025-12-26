قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 26-12-2025
بعد خروجه من المستشفي.. شقيق ناصر البرنس يفترش الشارع في فيديو على تيك توك
أوس أوس يروج لفيلمه الجديد 101 مطافي: إحنا الأقل أجرا ومشاهدة
سوهاج تستعد بجاهزية كاملة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. التشكيل المتوقع لحسم الاختبار الحقيقي

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد العيسوي

في أجواء يختلط فيها الحماس بالترقب، يستعد منتخب مصر لخوض اختبار صعب أمام منتخب جنوب أفريقيا، في مواجهة تُعد من أقوى مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025. 

المباراة تتجاوز حسابات النقاط الثلاث لأنها تمثل مواجهة مبكرة على صدارة المجموعة، وفرصة حقيقية لمعرفة ملامح المنافس الأبرز على اللقب القاري، خاصة مع التاريخ الحافل للفراعنة وتطلعات جماهيرهم التي لا تعرف سوى لغة المنافسة حتى اللحظات الأخيرة. 
 

توقيت اللقاء ومسرح الأحداث 
 

تنطلق المواجهة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم على أرضية ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، أحد الملاعب التي اعتادت احتضان اللقاءات الكبرى. 

ومع انطلاق صافرة البداية، ستتجه كل الأنظار نحو المنتخب المصري، الذي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد بداية موفقة، وطموح واضح في حسم المشهد مبكرًا وفرض كلمته داخل المجموعة. 


 وتحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع داخل مصر، حيث يترقب ملايين المشجعين الظهور الثاني للفراعنة في البطولة بشغف كبير. وتُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي تقدم تغطية موسعة وتحليلًا فنيًا دقيقًا قبل وبعد اللقاء، في مشهد يعكس حجم الزخم المحيط بهذه القمة الأفريقية المنتظرة.  

رؤية فنية تبحث عن التوازن 

ويدخل الجهاز الفني لمنتخب مصر المباراة برؤية فنية تعتمد على تحقيق التوازن بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية. فالفكرة لا تقوم فقط على تسجيل الأهداف، بل تمتد إلى التحكم في إيقاع اللعب والسيطرة على وسط الملعب، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى دراسة بعض التعديلات التي تمنح الفريق مرونة أكبر وقدرة أفضل على التعامل مع مجريات اللقاء بمختلف سيناريوهاته. 
 

وجوه جديدة وفرص لإثبات الذات 

وتشير التوقعات إلى الدفع بأحمد سيد زيزو منذ البداية، لما يمتلكه من قدرات فنية تساعد على صناعة الفارق وخلق الحلول الهجومية، إلى جانب الاعتماد على رامي ربيعة بخبراته الكبيرة في الخط الخلفي. 

هذه الاختيارات تعكس رغبة الجهاز الفني في الجمع بين المهارة والخبرة، ومنح الفرصة لمن يستطيع تحمل ضغط المباريات الكبرى. 


 ومن المنتظر أن يبدأ محمد الشناوي المباراة في حراسة المرمى، كأحد أبرز القادة داخل الملعب، وأمامه خط دفاع يسعى للظهور بثبات وانضباط. وفي وسط الملعب، يبرز دور مروان عطية وحمدي فتحي في ضبط الإيقاع، بينما يُنتظر من زيزو إضافة اللمسة الإبداعية. أما في الهجوم، فتتجه الأنظار إلى محمد صلاح، قائد المنتخب وملهم الجماهير، بجانب تحركات عمر مرموش ونشاط تريزيجيه. 

انطلاقة رفعت سقف الطموحات 

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا في مباراته الافتتاحية أمام زيمبابوي، بعدما أظهر شخصية البطل وقلب تأخره إلى انتصار مستحق. هذا الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة ثقة للاعبين والجماهير بأن المنتخب يمتلك الروح والرغبة في الذهاب بعيدًا بالبطولة. 

صراع الصدارة يشعل المجموعة 

بعد الجولة الأولى، يتساوى منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، ما يجعل مواجهة الجمعة بمثابة كسر عظم مبكر. 
الفوز يعني الاقتراب من التأهل، والخسارة قد تعقد الحسابات، وهو ما يضاعف من أهمية اللقاء. 
 

حلم العودة لمنصات التتويج 

ويدخل الفراعنة البطولة وهم يحملون حلمًا قديمًا جديدًا، يتمثل في استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب منذ عام 2010.

ورغم أن منتخب مصر هو الأكثر تتويجًا بالبطولة، فإن طول فترة الغياب جعل الشغف أكبر، والطموح أوسع، والرغبة في إسعاد الجماهير أقوى من أي وقت مضى. 

منتخب مصر كأس الأمم جنوب أفريقيا المباراة الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

محافظ قنا

لجنة فحص تراخيص البناء تواصل أعمالها لإنجاز الإجراءات في قنا

محافظة سوهاج

سوهاج: جاهزية 550 مقر و586 لجنة لإجراء الإعادة مجلس النواب 2025

مؤتمر القلب بجامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد المؤتمر السنوي السادس لأمراض القلب.. صور

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد