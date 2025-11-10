هشام نصر: تصرف زيزو في حفل التتويج غير منضبط ويستوجب التحقيق

قال هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، إن تصرف أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي بعدم مصافحته خلال مراسم تتويج كأس السوبر المصري، يُعد سلوكًا غير منضبط ويستدعي اتخاذ إجراءات منضبطة بحقه.

وأوضح نصر، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك بروتوكولًا دوليًا واضحًا لمراسم تسليم الجوائز، متسائلًا: "إذا لم يتم احترام هذا البروتوكول، فهل لدى اتحاد الكرة لائحة تُعاقب مثل هذه التصرفات؟"، مشيرًا إلى أنه لا يجب تجاهل أي تجاوز مهما كان الطرف الذي ارتكبه.

وأضاف نائب رئيس الزمالك: "لو أخطأنا يُنبّهنا الجميع، فلماذا لا يتم التعامل بالمثل عندما يُخالف الطرف الآخر القواعد؟ هل علينا أن نأخذ حقنا بأيدينا؟"، مطالبًا بإحالة اللاعب إلى لجنة الانضباط دون انتظار شكوى رسمية من الزمالك.

وكشف نصر أنه لم يُقدم على مصافحة زيزو لأنه بدا في حالة غير متزنة، رغم أنه كان ينوي ذلك، مؤكدًا أنه صافح جميع لاعبي الأهلي الآخرين.

واختتم حديثه موجهًا اللوم إلى خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، قائلاً: "عاتبته على تصرف زيزو، لكنه اكتفى بالرد: عندك حق، بدلًا من توجيه اللوم للاعب".