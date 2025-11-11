قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتعد.ي على والدته بالضر.ب في كفر الشيخ
هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها؟.. الإفتاء تجيب
إقبال كثيف في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائي وأمني كامل
متحدث الخارجية لـ صدى البلد: تحركات مصرية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
حسين الشحات: زيزو لاعب كبير يقدر يشيل فريق لوحده
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
بن غفير يوزع حلوى في الكنيست بعد إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
القومي لحقوق الإنسان: لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشاحنات باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
رياضة

عجبني جدا.. الدردير يشيد بموقف إنساني أثناء مباراة الأهلي والزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
يمنى عبد الظاهر

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي مباراة الاهلي والزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


 

وكتب الدردير :" موقف عجبني جدًا ❤️

امبارح، في ماتش الأهلي والزمالك، الناس كلها كانت متجمعة بتتفرج ومندمجة وفرحانة

وفي وسط الزحمة كان في عامل نظافة كبير في السن، مخلص شغله وواقف بره سور الكافيه بيتفرج على الماتش من بعيد، بعينين كلها شغف، وبيشجع بحماس، بس محدش واخد باله منه.


 

وتابع : طبعًا مش قادر يدخل يقعد زي الناس اللي جوه، عشان مش هيقدر يدفع حساب الكافيه،

وف نفس الوقت لابس لبس الشغل اللي ممكن يخليهم ما يقبلوش دخوله أصلًا.


 

لكن على الجانب التاني، كانت في اتنين ستات في منتهى الشياكة والرُقي،

خدوا بالهم منه، ونادوه وقعدوه معاهم على الترابيزة، ونادوا الويتر.


 

واضاف : الويتر أول ما جه افتكر إنهم بيشتكوا منه أو في حاجة،

لكنهم قالوا له بابتسامة: “شوفه يشرب إيه براحتك… وحسابه عندنا ❤️”

الراجل قعد طول الماتش، ولحد ما خلص وهو مبتسم ابتسامة من القلب،

فيها سعادة منقطعة النظير ❤️

واتم : بجد، يمكن كان حلمه يدخل كافيه زي الناس دي ويقعد كده، بلبسه زي ما هو، من غير ما يحس بانزعاج أو نظرة غريبة. مع العلم إنها شغلانة محترمة زي أي شغلانة،

وصدق اللي قال: “جبر الخواطر مش بالساهل” ❤️


 

وإن شاء الله ربنا يكرم الستات دول آخر كرم،

ويبارك لهم في عيالهم يا رب ".

