4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
رياضة

ملوك الصالات وأكبر قلعة.. أرقام بطولات الأهلي والزمالك في فترة حسين لبيب

خالد طلعت يثير الجدل يكشف أرقام بطولات الأهلي و الزمالك في الالعاب الجماعية في فترة حسيت لبيب
خالد طلعت يثير الجدل يكشف أرقام بطولات الأهلي و الزمالك في الالعاب الجماعية في فترة حسيت لبيب
علا محمد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام بطولات الأهلي و الزمالك في الالعاب الجماعية متذ فترة تولي مجلس ادارة حسين لبيب.

وكتب خالد طلعت؛ "منذ انتخاب مجلس حسين لبيب ف الزمالك وعلى مدار سنتين متتاليتين .. توج الأهلي بـ49 بطولة في الألعاب الجماعية وتوج الزمالك بـ 7 بطولات فقط لا غير (الأهلي 7 أضعاف الزمالك)
ملوك الصالات أكبر_قلعة".


وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.

الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام بطولات الأهلي و الزمالك الأهلي و الزمالك في الالعاب الجماعية مجلس ادارة حسيت لبيب الزمالك

