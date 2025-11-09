شاهد.. ستاد محمد بن زايد يتألق بلمسات فرعونية خلال مواجهة الأهلي والزمالك

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورا من تزين ستاد محمد بن زايد السوبر في مواجهة الأهلي والزمالك وذلك عبر حسابه على موقع التواصل فيسبوك .

وكتب شوبير :"ستاد محمد بن زايد يتألق بلمسات فرعونية .. الأهرامات والمسلات المصرية تزين أجواء السوبر قبل مواجهة الأهلي والزمالك ".



وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لخوض مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء.

وكان أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة .

يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.