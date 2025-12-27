القبض على شخصين يصطحبون الناخبين للجان بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة أجرة بدفع الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح إثنين من المرشحين مقابل مبالغ مالية بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج .

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها ومستقلها ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز ) ، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما باصطحاب الناخبين بالسيارة المشار إليها والتوجه بهم إلى مقار لجانهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح إثنين من المرشحين .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق