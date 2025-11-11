حسين الشحات: زيزو لاعب كبير يقدر يشيل فريق لوحده

عبّر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري لعام 2025 على حساب نادي الزمالك، مؤكدًا أن الفوز جاء كرسالة اعتذار لجماهير الأهلي بعد فترة من النتائج المتذبذبة.

العودة من الإصابة خلال أسبوعين

وكشف الشحات، خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة MBC مصر 2، عن اقتراب موعد عودته من الإصابة، قائلاً:

“إن شاء الله قربت أرجع، والطبيب هيفصل في القرار النهائي قريب، لكن الموعد المبدئي هو أسبوعين للعودة للتدريبات الجماعية.”

تركيز وجدية لتحقيق اللقب

وأشار لاعب الأهلي إلى أن الفريق كان في قمة تركيزه خلال لقاء السوبر، مضيفًا:“كنا مركزين جدًا والبطولة كانت مهمة بالنسبالنا، وقدرنا نكسب ونفرّح جمهورنا. قدمنا مباريات قوية مؤخرًا لكن التوفيق مكنش بيكمل معانا.”

كما شدد على أن غرفة ملابس الأهلي لا تشهد أي خلافات، وأن الروح الجماعية كانت السبب الرئيسي في تحقيق الانتصار على الزمالك.

استعادة المستوى والمشاركة أمام الزمالك

وأوضح الشحات أنه لم يكن في أفضل حالاته قبل لقاء القمة في الدوري، لكنه استعاد مستواه سريعًا وقال:

“كنت زعلان شوية من عدم المشاركة وده طبيعي، لكن صبرت وربنا كافأني، ونزلت مباراة الزمالك وأنا مركز إني أسيب بصمة وأسجل.

إشادة بزيزو وموقفه الاحترافي

وتحدث حسين الشحات عن زميله في الفريق أحمد سيد زيزو قائلاً:

“زيزو لاعب كبير، يقدر يشيل فريق كامل لوحده، وكان مركز جدًا من أول دقيقة في المباراة، وشخصيته باينة عليه إنه بيلعب في نادٍ كبير.”

عروض خارجية وموقف التجديد



واختتم الشحات تصريحاته بالإشارة إلى مستقبله مع الأهلي، موضحًا:

“لسه مفيش جديد بخصوص التجديد، وجالي عروض من السعودية والإمارات، وربنا كريم واللي عايزه هو اللي هيكون.



