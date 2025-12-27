عبر فيديو كونفرانس .. محافظ الوادى الجديد يبحث جاهزية المراكز لاستقبال رمضان

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز؛ بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة ،والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد؛ وذلك لمتابعة استعدادات المراكز لاستقبال شهر رمضان.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على التوسع في مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية من خلال منافذ ثابتة ومتنقلة بالمدن والقرى بأسعار مخفضة للمواطنين، وطرح كافة السلع من لحوم ودواجن وأسماك وسلع تموينية وخضروات؛ للحفاظ على معدلات الأسعار و الحد من أي محاولات استغلال أو زيادة للأسعار.

من ناحية أخرى، شدد الزملوط على التزام رؤساء القرى بالتواجد خلال الفترة المسائية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع بمقار عملهم، وحصر إمكانات و احتياجات الميّكنة الزراعية بالمراكز؛ لتطويرها ورفع كفاءتها بالتنسيق مع وزارة الزراعة قبل موسم زراعة القمح القادم، وكذا تشكيل فريق من المتطوعين بكل قرية لحصر خصائص السكان و الاحتياجات التنموية والاجتماعية؛ لرفع مستوى هذه الخصائص وتوجيه التدخلات اللازمة.