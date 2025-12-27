قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس المتهمين بقـ.ـتل حداد فى مشاجرة بشبرا الخيمة

قررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، حبس متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد القانوني، لاتهامهما بقتل حداد بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري فرد خرطوش خلال مشاجرة مسلحة بين 5 أشخاص بمنطقة بهتيم.


وشهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة قتل مأساوية، إثر نشوب مشاجرة مسلحة بالأسلحة النارية بين طرفين، أسفرت عن مصرع حداد في مقتبل العمر، بعد إصابته بطلق ناري نافذ بالبطن أسفل الصدر، وتم نقله إلى مستشفى المطرية جثة هامدة تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

تفاصيل الواقعة 

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بوصول المدعو "فتحي م ف ع"، 21 سنة، حداد، ومقيم بمساكن إسكو ببهتيم، إلى مستشفى المطرية مصابًا بطلق ناري فرد خرطوش، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته.
وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبسؤال شقيق المجني عليه، "عماد ع ع م"، 32 سنة، عامل بمغسلة ومقيم بذات العنوان، اتهم شخصين بقتل شقيقه عقب مشاجرة نشبت بينهم.

وبإجراء التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب ومعاونيه، تبين نشوب مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين طرفين، الطرف الأول مكوّن من 3 أشخاص، من بينهم المجني عليه، وهم: "فتحي م ف ع" (المتوفى)، "خالد وم أ" وشهرته وليد جزرة، سبق اتهامه في قضايا (مخدرات وسلاح)، و"أحمد ح م ع" وشهرته حسب الله، سبق اتهامه في قضايا (مخدرات وسلاح وسرقة)، والطرف الثاني مكوّن من شخصين، وهما: "يوسف أ ف م" 18 سنة وشهرته عشة، مصاب بجرح في الرأس، و"محمود أ م ع"، 30 سنة، مصاب بجرح في كف اليدين، وجميعهم مقيمين بمساكن إسكو بمنطقة بهتيم.
وكشفت التحقيقات أن الطرفين تبادلا إطلاق الأعيرة النارية خلال المشاجرة، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بطلق ناري نافذ أودى بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط مرتكبي الواقعة، وضبط السلاح الناري المستخدم فرد خرطوش وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، مؤكدين أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة تطورت من مشادة كلامية إلى مشاجرة مسلحة.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 12221 إداري قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2025، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

