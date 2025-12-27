رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد محطة سرياقوس بالخانكة

قام المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمحطة مياه سرياقوس المرشحة بفرع جنوب الخانكة، وذلك في إطار حرص الشركة على رفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان استدامة تقديم خدمة متميزة للمواطنين بمحافظة القليوبية.



وتفقد رئيس الشركة مكونات المحطة المختلفة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه سرياقوس المرشحة 145 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم مركز ومدينة الخانكة وعددًا من القرى والمناطق، وهي: القلج – الجبل الأصفر – منشية الجبل الأصفر – سرياقوس – عرب العيايدة – المنية – 23 يوليو – كفر حمزة – سندوه – المنايل.

مراحل تنقية المياه

واطمأن المهندس محمد إبراهيم فودة على كفاءة مراحل تنقية المياه وجودة المياه المنتجة، ومدى الالتزام بالمعايير القياسية والصحية المعتمدة، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بإجراءات التشغيل القياسية وبرامج الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة واستقرار منظومة التشغيل.

وخلال الجولة، أوضح رئيس الشركة أن محطة مياه سرياقوس المرشحة تعمل بتقنية الديناسند (DynaSand) الحديثة، والتي تُعد من أحدث تقنيات ترشيح المياه، حيث تعتمد على مرشحات ذاتية التنظيف تعمل بنظام الغسيل المستمر، بما يسمح بإعادة استخدام مياه الغسيل ومياه الروبة داخل منظومة التشغيل، ويسهم في ترشيد هدر المياه ورفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد، إلى جانب الحفاظ على استقرار وجودة المياه المنتجة، مؤكدًا أن تطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة يعكس توجه الشركة نحو الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتحقيق الاستدامة.

كما أشاد المهندس محمد إبراهيم فودة بمستوى الأداء داخل محطة مياه سرياقوس المرشحة، وبالجهود المبذولة من العاملين بها، مؤكدًا أن ما وصلت إليه المحطة من مستوى متميز يعكس الالتزام والانضباط في العمل، ومشددًا على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى المتقدم والاستمرار في تطوير الأداء بما يضمن تقديم مياه شرب آمنة ونقية للمواطنين على مدار الساعة.

وشملت الجولة أيضًا تفقد فرع شمال الخانكة، حيث تابع انتظام العمل ومستوى الأداء، مؤكدًا على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل المستمر على تحسين جودة الخدمات المقدمة.

واختتم رئيس الشركة جولته بتفقد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بفرع شمال الخانكة، حيث اطلع على الحالة التشغيلية للمحطة وكفاءة الطلمبات والمعدات، ووجه بضرورة المتابعة الدورية ورفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي طوارئ، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم حدوث أي طفوحات، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لكافة مواقع العمل، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بهدف الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم.