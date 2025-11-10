‎رجال يد الأهلي يبدأ استعداداته للسوبر المصري

‎خاض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانه الأول، استعدادًا لمواجهة سموحة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات على صالة خليفة بن زايد. ‎

وعقد ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة للاعبين في بداية المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة النهائية أمام سموحة.

واكتفى اللاعبون بأداء بعض التدريبات البدنية للتخلص من إرهاق السفر بعد الوصول صباح اليوم إلى الإمارات.

وكان «رجال يد الأهلي» قد فاز على سبورتنج في نصف نهائي السوبر المصري بنتيجة 29-22 في المباراة التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية.