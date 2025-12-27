لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

تعتبر طريقة عمل حلى القشطية في المنزل، من أشهر الحلويات المميزة بقوامه الكريمي وطعمه الغني. وتأتي هذه الوصفة لتناسب كل محبي الحلويات السريعة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل القشطة وهي وصفة سهلة ولذيذة وتتيح تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

طريقة عمل حلى القشطية

مكونات حلى القشطية:

نصف كيلو قشطة طازجة

كوب سكر بودرة

نصف كوب حليب سائل

2 ملعقة كبيرة جيلاتين مذاب

بسكويت سادة أو كيك جاهز للقاع

فستق حلبي أو مكسرات للتزيين (اختياري)



طريقة التحضير:

ـ تحضير القاعدة: رصّي البسكويت أو الكيك في صينية التقديم لتكون قاعدة الحلى.

ـ تحضير الحشوة: اخلطي القشطة مع السكر والحليب جيدًا حتى يتجانس المزيج، ثم أضيفي الجيلاتين المذاب مع التحريك المستمر.

ـ سك الحشوة: صبي خليط القشطة فوق قاعدة البسكويت أو الكيك ووزعيها بالتساوي.

ـ التبريد: ضعي الحلى في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى يتماسك.

ـ التزيين: زيني الوجه بالفستق الحلبي المفروم أو المكسرات حسب الرغبة قبل التقديم.

نصائح الشيف نجلاء الشرشابي

ـ استخدام كريمة خفق بدل القشطة للحصول على نسخة أخف من الحلى.

ـ إضافة قطرات من الفانيليا أو ماء الزهر لإضفاء نكهة مميزة.

ـ تبطين الصينية بورق الزبدة لتسهيل إزالة الحلى بعد التبريد.