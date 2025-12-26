قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفرنسية: هجوم حمص يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا
الصفحة الرسمية لـ ليفربول : اسم مصر دائما كان له طاقة الانتصار
جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه
مصطفى بكري: مصر تواجه مثلث تهديد مكتمل الأركان.. فيديو
حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا
الحكومة: الإسكندرية تخضع للتقييم لتحديد إمكانية إدراجها في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون
بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر
شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور
شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند
نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل
بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير
بالصور

جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
آية التيجي

يُعد الأرز بالخلطة بالكبد والقوانص من الأكلات الأساسية على السفرة المصرية، خاصة في العزومات والمناسبات، لما يتميز به من طعم غني وقيمة غذائية عالية. 

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة سهلة وبسيطة لتحضير الأرز بالخلطة والكبد والقوانص بطعم مميز يشبه المطاعم.

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

مكونات أرز بالخلطة بالكبد والقوانص:
2 كوب أرز مصري مغسول ومصفّى
250 جرام كبد وقوانص فراخ (مسلوقة نصف سلقة ومقطعة)
بصلة كبيرة مفرومة ناعم
2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن
2 ملعقة كبيرة زبدة (اختياري)
2 ملعقة كبيرة زبيب
2 ملعقة كبيرة مكسرات (لوز أو صنوبر)
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
بهارات مشكلة
رشة قرفة وحبهان
3 أكواب شوربة فراخ ساخنة

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

طريقة تحضير الأرز بالخلطة:
ـ في حلة على النار، يُسخن الزيت أو السمن مع الزبدة، ثم يُضاف البصل ويُشوح حتى يصبح ذهبي اللون.
ـ تُضاف الكبد والقوانص ويُقلب الخليط جيدًا حتى يتشوح ويأخذ نكهة البصل.
ـ يُضاف الزبيب والمكسرات مع التقليب السريع.
ـ يُتبل الخليط بالملح، الفلفل الأسود، البهارات، القرفة والحبهان.

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

ـ يُضاف الأرز ويُقلب مع الخلطة حتى يتغلف بالنكهات.
ـ تُضاف الشوربة الساخنة، وتُترك حتى الغليان، ثم تُهدأ النار ويُغطى القدر حتى تمام النضج.
ـ يُترك الأرز ليرتاح عدة دقائق قبل التقديم للحصول على أفضل نتيجة.

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص


نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي

ـ سلق الكبد والقوانص نصف سلقة فقط للحفاظ على طراوتها.
ـ استخدام الزبدة يمنح الأرز نكهة أغنى، ويمكن الاستغناء عنها حسب الرغبة.
ـ يُفضل تقديم الأرز بالخلطة مع الفراخ المشوية أو السلطة الخضراء.

طريقة عمل أرز بالخلطة أرز بالخلطة بالكبد والقوانص وصفات الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل الأرز المصري وصفات أرز سهلة أكلات مصرية شعبية أرز العزومات طريقة عمل الأرز بالكبدة

