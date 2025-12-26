جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

يُعد الأرز بالخلطة بالكبد والقوانص من الأكلات الأساسية على السفرة المصرية، خاصة في العزومات والمناسبات، لما يتميز به من طعم غني وقيمة غذائية عالية.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة سهلة وبسيطة لتحضير الأرز بالخلطة والكبد والقوانص بطعم مميز يشبه المطاعم.

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

مكونات أرز بالخلطة بالكبد والقوانص:

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفّى

250 جرام كبد وقوانص فراخ (مسلوقة نصف سلقة ومقطعة)

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

2 ملعقة كبيرة زبدة (اختياري)

2 ملعقة كبيرة زبيب

2 ملعقة كبيرة مكسرات (لوز أو صنوبر)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بهارات مشكلة

رشة قرفة وحبهان

3 أكواب شوربة فراخ ساخنة

طريقة تحضير الأرز بالخلطة:

ـ في حلة على النار، يُسخن الزيت أو السمن مع الزبدة، ثم يُضاف البصل ويُشوح حتى يصبح ذهبي اللون.

ـ تُضاف الكبد والقوانص ويُقلب الخليط جيدًا حتى يتشوح ويأخذ نكهة البصل.

ـ يُضاف الزبيب والمكسرات مع التقليب السريع.

ـ يُتبل الخليط بالملح، الفلفل الأسود، البهارات، القرفة والحبهان.

ـ يُضاف الأرز ويُقلب مع الخلطة حتى يتغلف بالنكهات.

ـ تُضاف الشوربة الساخنة، وتُترك حتى الغليان، ثم تُهدأ النار ويُغطى القدر حتى تمام النضج.

ـ يُترك الأرز ليرتاح عدة دقائق قبل التقديم للحصول على أفضل نتيجة.

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي

ـ سلق الكبد والقوانص نصف سلقة فقط للحفاظ على طراوتها.

ـ استخدام الزبدة يمنح الأرز نكهة أغنى، ويمكن الاستغناء عنها حسب الرغبة.

ـ يُفضل تقديم الأرز بالخلطة مع الفراخ المشوية أو السلطة الخضراء.