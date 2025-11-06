هتعدي بلطفه.. حسين الشحات يثير الجدل بمنشور غامض

أثار نجم الاهلي حسين الشحات الجدل برسالة غامضة قبل مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل إنستجرام.و كتب حسين الشحات:إنك تبقى ماشي بتردد ولو بينك وبين نفسك ربنا هيدبرها، ربنا هييسرها، هتعدي بلطفه وأنت موقن فعلا بكلامك ده من أجمل مشاعر الإطمئنان اللي ممكن تحسها في حياتك.



فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.



موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس.



القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت وقناة أبو ظبي الرياضية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.