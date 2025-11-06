الدرديري يثير الجدل: الأهلي ضامنها من بدري

أثار الإعلامي عمرو الدرديري الجدل بشأن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الدرديري :يا بخت الأهلي ضامنها من بدري.







يواجة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.



موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس.



القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت وقناة أبو ظبي الرياضية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

