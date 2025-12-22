قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد شحتة

يقام ماتش المنتخب اليوم، أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقامة في المغرب، أمام منتخب زيمبابوي في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي جنوب إفريقيا وأنجولا.

ماتش المنتحب اليوم

وقبل ماتش المنتخب اليوم أمام منتخب زيمبابوي، سبق أن تواجه المنتخبان في 13 مباراة بمختلف البطولات حقق خلالها الفراعنة الفوز في 8 مواجهات مقابل انتصار وحيد لمنتخب زيمبابوي بينما سيطر التعادل على 4 لقاءات.

وسجل منتخب مصر 21 هدفا في شباك زيمبابوي في حين استقبلت شباكه 11 هدفا وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية التقى المنتخبان في مناسبتين الأولى خلال نسخة 2004 التي أقيمت في تونس ونجح خلالها منتخب مصر في الفوز بنتيجة 2-1 بينما جاءت المواجهة الثانية في نسخة 2019 وحسمها الفراعنة لصالحهم بهدف نظيف.

حكم ماتش المنتخب اليوم

وكشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن حكم مباراة مصر الافتتاحية في كأس أمم إفريقيا أمام زيمبابوي.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"السنغالي عيسى سي حكمًا لمباراة مصر الافتتاحية في كأس أمم إفريقيا أمام زيمبابوي".

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة مباراة مصر وزيمبابوي إلى الحكم السنغالي عيسى سي حكمًا للساحة، ويعاونه كلٌّ من مواطنيه جبريل كامارا ونوح بانجورا حكمين مساعدين، فيما يتولى البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا مهمة الحكم الرابع، بينما يتواجد الكيني ديكينز مميسا على تقنية الـVAR، وتعاونه الموريشيوسية ماريا ريفيت.

تردد قنوات ماتش المنتخب اليوم

وتُقام مباراة مصر وزيمبابوي على أرضية ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتذاع في تمام الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت مصر، و الـ١١ بتوقيت السعودية.

تردد قناة TNT المغربية
التردد: 11617
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistreamتردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتحتردد قناة ORTM دولة مالي

القمر الصناعي: Eutelsat 9B
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحةقناة Sportitalia الإيطالية

قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1
القمر: أسترا 1B-1H + 2C
التردد: 12722
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 23500
التصحيح: 3/4
التشفير: كوناكسقناة Sportdigital Fussball الألمانية 2


التردد: 12437
القمر: Eutelsat W1
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
التصحيح: 3/4
التشفير: كوناكسقناة Max Sport 1 البلغارية

القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب
التردد: 12604
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
نظام البث DVB-S2تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات
ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680
معدل الترميز: 2750
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
معامل الاستقطاب: أفقي

ماتش المنتخب اليوم منتخب مصر منتخب الفراعنة كأس الأمم الأفريقية منتخبات أفريقيا تشكيل منتخب مصر القنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

التسبيح الذي يعادل الصيام

ما هو التسبيح الذي يعادل الصيام في رجب؟.. انتبه لـ5 حقائق عنه

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

ترشيحاتنا

أشرف صبحي

قبل بداية مشوار المنتخب في كأس أمم أفريقيا..أشرف صبحي يوجه طلبًا للأسرة المصرية والشباب

مهيب عبد الهادي

بطولة كأس الأمم الإفريقية.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجماهير

ايمن اشرف

أيمن أشرف: بالتوفيق لمنتخبنا الوطني

بالصور

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

رئيس مياه الشرقية يتابع سير العمل بمحطة معالجة العصلوجي بالزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: وعانقت النور بيدي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: كيف نستعد لاستقبال العام الجديد!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لا سحر ولا شعوذة !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

المزيد