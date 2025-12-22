مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة

يقام ماتش المنتخب اليوم، أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقامة في المغرب، أمام منتخب زيمبابوي في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي جنوب إفريقيا وأنجولا.

ماتش المنتحب اليوم

وقبل ماتش المنتخب اليوم أمام منتخب زيمبابوي، سبق أن تواجه المنتخبان في 13 مباراة بمختلف البطولات حقق خلالها الفراعنة الفوز في 8 مواجهات مقابل انتصار وحيد لمنتخب زيمبابوي بينما سيطر التعادل على 4 لقاءات.

وسجل منتخب مصر 21 هدفا في شباك زيمبابوي في حين استقبلت شباكه 11 هدفا وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية التقى المنتخبان في مناسبتين الأولى خلال نسخة 2004 التي أقيمت في تونس ونجح خلالها منتخب مصر في الفوز بنتيجة 2-1 بينما جاءت المواجهة الثانية في نسخة 2019 وحسمها الفراعنة لصالحهم بهدف نظيف.

حكم ماتش المنتخب اليوم

وكشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن حكم مباراة مصر الافتتاحية في كأس أمم إفريقيا أمام زيمبابوي.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"السنغالي عيسى سي حكمًا لمباراة مصر الافتتاحية في كأس أمم إفريقيا أمام زيمبابوي".

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة مباراة مصر وزيمبابوي إلى الحكم السنغالي عيسى سي حكمًا للساحة، ويعاونه كلٌّ من مواطنيه جبريل كامارا ونوح بانجورا حكمين مساعدين، فيما يتولى البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا مهمة الحكم الرابع، بينما يتواجد الكيني ديكينز مميسا على تقنية الـVAR، وتعاونه الموريشيوسية ماريا ريفيت.

تردد قنوات ماتش المنتخب اليوم

وتُقام مباراة مصر وزيمبابوي على أرضية ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتذاع في تمام الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت مصر، و الـ١١ بتوقيت السعودية.

