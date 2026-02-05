محمد أنور : أسعى دائمًا لتقديم أدوار مختلفة تُظهر قدراتي الحقيقية كممثل

كشف الفنان محمد أنور عن رؤيته لمسيرته الفنية وطموحه في تقديم أدوار متنوعة، مؤكدًا أنه منذ بداياته يسعى لإثبات قدرته على أداء مختلف الأدوار وعدم الاكتفاء بنمط واحد.

وكتب انور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “من ساعه مابدأت وانا بسعي طول الوقت اني اعمل حاجات تبين اني ممثل اقدر اعمل كل حاجه واني عندي حاجات كتير لسه الناس ماشفتهاش”.

وتابع: “ساعات بتصيب وساعات بتخيب ساعات بعمل اللي السوق عاوزه وبنجح فيه نجاح كبير الحمد لله وكتير بحاول اعمل اللي انا عاوزه واللي حبيت التمثيل عشانه وبيتقالي ساعتها بلاش ليه تغير طالما ربنا كرمك في الحته دي ومطلوب وانت من اهم الناس فيها”.

واختتم: “مش يمكن ربنا يكرمني اكتر في حته تانيه وانجح اكتر !! كل اما الواحد بيكبر بيتعلم اكتر وبيكسب خبره اكبر والنجاح بيديني ثقه اكبر اني كل مره اكسب حته جديده واعمل كل اللي نفسي فيه واللي حبيت التمثيل عشانه”.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل “مناعة” البوستر الرسمي من بطولة الفنانة هند صبري وعدد كبير من نجوم الفن ، ومن المقرر ان يشارك فى الموسم الرمضانى ٢٠٢٦.

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، محمد أنور، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.