إيران تحتجز ناقلتي نفط في الخليج بتهمة تهريب الوقود
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد أنور : أسعى دائمًا لتقديم أدوار مختلفة تُظهر قدراتي الحقيقية كممثل

محمد انور
محمد انور
يارا أمين

كشف الفنان محمد أنور عن رؤيته لمسيرته الفنية وطموحه في تقديم أدوار متنوعة، مؤكدًا أنه منذ بداياته يسعى لإثبات قدرته على أداء مختلف الأدوار وعدم الاكتفاء بنمط واحد.

وكتب انور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “من ساعه مابدأت وانا بسعي طول الوقت اني اعمل حاجات تبين اني ممثل اقدر اعمل كل حاجه واني عندي حاجات كتير لسه الناس ماشفتهاش”.

وتابع: “ساعات بتصيب وساعات بتخيب ساعات بعمل اللي السوق عاوزه وبنجح فيه نجاح كبير الحمد لله وكتير بحاول اعمل اللي انا عاوزه واللي حبيت التمثيل عشانه وبيتقالي ساعتها بلاش ليه تغير طالما ربنا كرمك في الحته دي ومطلوب وانت من اهم الناس فيها”.

واختتم: “مش يمكن ربنا يكرمني اكتر في حته تانيه وانجح اكتر !! كل اما الواحد بيكبر بيتعلم اكتر وبيكسب خبره اكبر والنجاح بيديني ثقه اكبر اني كل مره اكسب حته جديده واعمل كل اللي نفسي فيه واللي حبيت التمثيل عشانه”.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل “مناعة” البوستر الرسمي من بطولة الفنانة هند صبري وعدد كبير من نجوم الفن ، ومن المقرر ان يشارك فى الموسم الرمضانى ٢٠٢٦.

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، محمد أنور، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

