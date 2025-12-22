قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

خالد الشناوي يكتب: وعانقت النور بيدي

خالد الشناوي
خالد الشناوي

كعادة أهل مصر تراهم على الدوام يجلون ويقدرون الدوحة الطاهرة المباركة من ذرية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهم آل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .
وعلى مر التاريخ والزمان فقد أصبحت أضرحة هؤلاء القوم وقبابهم مقصداً للناس جميعاً عامهم وخاصتهم  ...
فتجدهم يفدون إلى هذه الروضات الطيبه فلا يصدهم لغط المحرفين للكلم عن مواضعه ولا يقطعهم عن هذه الديار بعد المسافة ومشقة الطريق!
يقطعون إليهم المسافات وحادي العيس يطربهم مدحا فيمن نزلت على جدهم الآيات والسور .
وفي كل مرة تلو الأخرى من الزياره يجددون العهد والميثاق أنهم على العهد والوفاء للنبي وبنيه ودا لهم وصلة استجابة لنداء الأمر الأزلي:{قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} .
حين تسير في مصر فلا تجد بلدة إلا وفيها ضريح لهؤلاء القوم أو لأحد محبيهم كعلامات بارزه على تذكير الناس بأيام الله وبالصالحين من الأمة المحمدية وإلا تختفي الرموز الصالحه وتندثر في طي النسيان والغفلة ومن ثم تنقطع منافذ النور الروحانيه وينفصم الماضي عن الحاضر فتكون الكارثة لطغيان الماديه على جوانب الاشراق الروحي والمعرفي وهذا ما يريده لأمتنا أعداء الخارج من الغرب المتآمر وأعداء الداخل من أصحاب الأفكار المتطرفه ولكن هيهات هيهات .
في مصر الآمنة المطمئنه بقاهرة المعز لدين الله الفاطمي وفي أحد احياء القاهره القديمه يقع المسجد والضريح الشهير للإمام علي زين العابدين عليه السلام .
علي زين العابدين وما أدراك ما علي؟!
كريم النسبتين شريف الآباء والأجداد 
فأبيه الإمام الحسين البطل المقدام  الثائر ضد الظلم والطغيان شهيد كربلاء ووالدته جيهان شاه سليلة الملوك والأمراء . 
وجده الإمام علي بن أبي طالب الذي كان من النبي بمنزلة هارون من موسى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يعسوب الدين وأمير المؤمنين الذي كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم الفداء .
وجدته هي السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين أميرة البيت النبوي  ودرة تاجه المتوهج الوضاء فمناقبها ظاهرة جلية كالشمس في كبد السماء.
وعمه الإمام الحسن المصلح بين جماعة المسلمين قطب دائرة السخاء والعطاء و رحى الأخلاق الحسنه و الحياء .
وعمته هي السيدة زينب عقيلة بني هاشم بطلة كربلاء..الصرخه المدويه
التي أكملت ثورة شقيقها الإمام الحسين فكانت خير ربان لسفينة المواجهة ومقدامة الشموخ و الإباء .
هذا علي زين العابدين وتلك هي أسرته العريقه التي خرجت و سطعت شموس أنوارها الربانية من مشكاة النبوة المحمدية{رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد} .
لقد عاش زين العابدين في رحاب أبيه الإمام الحسين وعايش خصاله الطيبه ومناقبه الحسنه دروساً عملية رآها بأم عينيه  .
رأي علم أبيه الفياض فسمع منه وأخذ عنه فشرب من كؤوس البيت النبوي لذيذ الشراب وفصل الخطاب وجميل الخصال .
رأي دار أبيه الإمام الحسين قبلة للوفود...
منهم من يسأل عن العلم والفقه وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم من جاء طالبا رفد الدنيا ومنهم من جاء حبا في بني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل يأخذ ما جاء من أجله!
رأى حلقات العلم يتوسطها أبيه بحديثه العذب وبهيئته المحمديه التي كانت أشبه الهيئات برسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام ...
رأى الأحداث تمر سريعاً ورأى التآمر على أبيه الإمام الحسين ورأى الضغوط السياسيه وكيف أن يزيد بن معاوية يريد أن يرغم الإمام الحسين على بيعته خليفة للمسلمين وكان اليزيد عربيدا ذا لهو ومجون والإمام الحسين يعلنها في سماء العالمين:كيف لمثلي أن يبايع مثله؟
فكيف يبايع الباطل وهو أمل المسلمين الباقي ومحل نظرهم واجلالهم وتقديرهم؟
ليردف بعد كل هذه الضغوط  قائلاً:"هيهات منا الذلة"!
ثم يقرر حين أشار عليه البعض بالبيعة خوفاً على الإمام من الموت ليصيح متعجباً و مستنكرا:وهل مثلي يخاف من الموت؟وهل بالموت تخوفني؟!
شاهد علي زين العابدين الأحداث تمر سراعا وتدور دورتها والأمور تتأزم والوشاة وأهل الشر من كل جانب لا يكلون ولا يملون في تنفيذ مخططهم!
فعاش مقتل أبيه الإمام الحسين على أرض كربلاء على يد جيش الطاغية يزيد بن معاوية بعد أن ظل يقاتل دون تراجع دفاعاً عن الإسلام بأسره فارسا مغوارا ...
شاهد ذلك الحدث الجلل بعد أن منعته العلة من المرض أن يقاتل إلى جانب أبيه وكانت حكمة ربانيه أن ينجوا الإمام علي  من المعركة كحكمة ربانية ليحمل نسب البيت النبوي إلى قيام الساعه وإلا لو شارك في المعركة لكان قتل وكان النسب النبوي الشريف قد انقطع!
سيق زين العابدين أسيراً إلى قصر خلافة يزيد اللعين مغللا بالسلاسل الحديديه وكانت المواجهه منه ومن عمته السيدة زينب للطاغيه في مجلس حكمه بين عسكره وجنده فكانت كلماتهم الرنانه طلقات نارية أسقطت  عرش الظالمين إلى الأبد .
وما كانت هذه المواجهه التي دونتها مضابط التاريخ بأقل من مواجهة الحسين القتيل ظمآنا وبجواره نهر الفرات بعد أن منع عنه الأعداء رفد الماء هو وصحبه وآل بيته الكرام  ..
بعد هذه الأحداث الداميه عاش السجاد وهذا لقبه حيث أنه كان كثير السجود وقيام الليل.. عاش بين الناس يعلمهم أمور دينهم ودنياهم كافلا لليتامى والمساكين حتى أنهم رأوا بعد موته في كتفيه علامات من كثرة حمل الزاد على كتفيه للمحتاجين في ظلام الليل..
وقد أثر عنه أنه كان يطرق الأبواب ليلاً وقبل فتحها يضع أمامها ما معه من زاد وطعام  ويسارع بالمغادره كي لا يراه أحد من الناس!
حين أذهب إلى ضريح الإمام علي زين العابدين فإنما أذهب إلى تاريخ كبير من الفيض والعطاء الذي لا ينضب .
أذهب إلى إمام كبير من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم .
أذهب إلى روضة طاهره حتى وإن كان الخلاف بين المؤرخين بأن دفين المقام هو زيد بن علي زين العابدين وأن زين العابدين دفن بالبقيع الأنور إلا أن السر يسري في المكان ببركة الذرية الطاهره الممتده إلى الجناب النبوي الشريف .
في روضه الشريف تشعر بالهدوء  والسكينة وكأنك تجلس في روض جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم .
حين أفد إلى روضه الطاهر لا أكاد أشعر بالغربه بل أكاد أشم المسك والطيب يفوح من كل ناحيه بل تكاد تعانق روحي أنوار آل البيت فتعود بي الروح إلى قديم الزمان فكأني بهم وبجدهم  الرسول الأعظم متخيلا ديارهم و أحوالهم تعانق روحي فتحيطني جميل الذكريات فكأني أعيشها مرة تلو أخرى فأعود محملاً بالوصال وبالنور مترنما بقول أحد المحبين:
إن قيل زرتم 
فبم رجعتم 
يا أكرم الخلق ماذا نقول؟
قولوا:رجعنا بكل خير 
واجتمع الفرع بالأصول .
"وللحديث بقية في حلقة قادمه "

آل البيت الصالحين الأمة المحمدية الغفلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

التسبيح الذي يعادل الصيام

ما هو التسبيح الذي يعادل الصيام في رجب؟.. انتبه لـ5 حقائق عنه

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

الطبيبة المتهمة

شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير

ترشيحاتنا

جلسة حوار مجتمعى لشركة خالدة

جلسة حوار مجتمعى لمشروعات بترولية بمطروح

بلاط الانترلوك

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. تركيب الإنترلوك بالشوارع والطرق الداخلية بالحسينية ومشتول السوق

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

بالصور

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند
أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند
أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

فيديو

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: وعانقت النور بيدي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: كيف نستعد لاستقبال العام الجديد!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لا سحر ولا شعوذة !!

المزيد