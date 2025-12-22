قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الإثنين في كأس أمم أفريقيا 2025
شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير
تحرك شاحنات القافلة 99 تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر كرم أبو سالم
كأس الأمم الأفريقية 2025.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي في افتتاح مشوار أمم إفريقيا 2025
رسميا.. أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 ديسمبر في مدن ومحافظات مصر
بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة
باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025
بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
حوادث

شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير

ندى سويفى

فجرت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عدة مفاجآت في جرائم طبيبة التجميل الليبية المزيفة حيث تبين أنها تجري عمليات تجميلية، زاعمة أنها طبيبة جلدية.

وكشفت التحقيقات عن تورط سيدة ليبية الجنسية، في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، بعد انتحالها صفة طبيبة جلدية ونحت جسم، ومزاولة نشاطها داخل عيادة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول زايد.

وتعود الواقعة إلى ورود معلومات مؤكدة إلى الإدارة العامة لمباحث جرائم الأموال العامة، أفادت بقيام المتهمة، "هديل. ا"، بمزاولة نشاط طبي دون الحصول على أي مؤهلات علمية أو تراخيص قانونية، مستغلة صفة طبية وهمية للإيقاع بضحاياها.

وبالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة، تم تقنين الإجراءات اللازمة لضبط المتهمة، وأكدت التحريات أن المتهمة قامت بتجهيز مقر طبي وهمي داخل نطاق مدينة الشيخ زايد، وروّجت لنشاطها بوضع لافتات تحمل لقب «Dr» لاستقطاب المواطنين وأنشأت صفحات على حسابات بتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة ولديها ما يزيد عن ١٦٠ ألف متابع وتجري عمليات تجميلية لمشاهير.

تم استصدار إذن النيابة العامة، وداهمت قوة أمنية العيادة وضبط المتهمة داخلها.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط مبالغ مالية بعملات مختلفة، شملت 2500 دينار ليبي، و160 دولارًا أمريكيًا، و110 آلاف ليرة لبنانية، و2500 جنيه مصري، إلى جانب أجهزة ومستلزمات طبية تُستخدم في أعمال التجميل والحقن دون ترخيص، من بينها جهاز لشفط الدهون، وأجهزة تجميل للبشرة والوجه، وكميات كبيرة من مواد الفيلر، وعبوات للحقن الموضعي، وحقن وأمبولات تخدير، فضلًا عن مستلزمات طبية متنوعة، ولافتات تحمل اسمها مقرونة بلقب طبي، وصورة شخصية داخل غرفة العمليات.

كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهمة، وبفحصه فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تبين احتواؤه على صور ومراسلات نصية تؤكد ممارستها للنشاط الإجرامي.

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، أقرت بارتكاب الواقعة ومزاولة النشاط دون ترخيص.

وعلى الفور، وبالتنسيق بين الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، صدر قرار إداري بغلق العيادة.

وتم عرض المتهمة على النيابة العامة التي قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف وحدة البحث باستكمال الفحص والتحريات والتنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على أبعاد النشاط وامتداداته.

العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

الفريق الطبي بمستشفى كفر الشيخ العام

الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

بعت لها صورة بسلاح.. القبض على المتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان

بعت لها صورة بسلاح .. القبض على المتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان

قطارات السكك الحديدية

سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

أحمد العوضي

أنا مش سنجل وعايز أخلف.. أحمد العوضي عن حياته الخاصة

صورة أرشيفية

الانقلاب الشتوي في نيوغرانج الإيرلندي يجذب 2000 زائر.. فيديو

ستيف ويتكوف

واشنطن تعلن إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد