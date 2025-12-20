القبض على فتاة أجنبية انتحلت صفة طبيبة بالشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم منتحله صفة طبيبة وإدارتها عيادة تجميل " بدون ترخيص" بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إنتحال صفة طبيبة وإدارتها عيادة تجميل "بدون ترخيص" كائنة بالجيزة ، والترويج لنشاطها الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافها وضبطها .. وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامى" – مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر – مبالغ مالية) .. وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق العيادة المشار إليها.