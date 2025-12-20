سلاح أبيض وفدية مالية.. الداخلية تكشف تفاصيل خطف طالب جامعى بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن إدعاء القائمة على النشر بخطف نجلها وطلب فدية مالية بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 / الجارى تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من ("زوج القائمة على النشر" – مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجله (طالب – مقيم بذات العنوان) عقب خروجه متجهاً إلى إحدى الجامعات وتلقيه إتصال هاتفى من أحد الأشخاص يفيد بأن نجله متواجد بصحبته وطلب مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه وقيامه بتحويل المبلغ المالى ، وعقب ذلك عاد نجله لمنزله .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 عاطلين – مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم ("مركبة التوك توك ، السلاح الأبيض " المستخدمان فى الواقعة – المبلغ المالى المستولى عليه) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.