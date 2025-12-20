الداخلية تكشف حقيقة اختفاء سيدة تابعة لحملة مرشح بالانتخابات في المرج

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بإختفاء إحدى السيدات "من أعضاء حملة أحد المرشحين" بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة فى أعقاب نشرها مقاطع لبعض المخالفات الانتخابية من المرشحين المنافسين وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على تلك المخالفات.

وبإستدعاء السيدة المذكورة حضرت برفقة زوجها حيث نفت تعرضها لأى مكروه، وأقرت بأنه عقب علم زوجها بنشرها المقاطع المشار إليها منعها من الاستمرار فى العمل بالحملة الإنتخابية ، ووجهها بإغلاق هاتفها المحمول والسفر لإحدى المحافظات لحين إنتهاء الانتخابات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.