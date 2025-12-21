انتحلت صفة طبيبة تجميل.. مستريحة أجنبية تنصب على المواطنين في الشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس سيدة أجنبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت تورطها في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال، وذلك بانتحال صفة طبيبة جلدية ونحت جسم داخل عيادة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول زايد بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت التحريات أن المتهمة أنشأت مقرًا طبيًا وهميًا وروّجت لنشاطها عبر وضع لافتات تحمل لقب "Dr" لاستقطاب المواطنين، واستولت على أموالهم مقابل خدمات تجميلية غير قانونية، مستخدمة أجهزة ومستلزمات طبية دون ترخيص.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط مبالغ مالية بعملات مختلفة، شملت 2500 دينار ليبي، و160 دولارًا أمريكيًا، و110 آلاف ليرة لبنانية، و2500 جنيه مصري، إلى جانب أجهزة ومستلزمات طبية تُستخدم في أعمال التجميل والحقن دون ترخيص، من بينها جهاز لشفط الدهون، وأجهزة تجميل للبشرة والوجه، وكميات كبيرة من مواد الفيلر، وعبوات للحقن الموضعي، وحقن وأمبولات تخدير، فضلًا عن مستلزمات طبية متنوعة، ولافتات تحمل اسمها مقرونة بلقب طبي، وصورة شخصية داخل غرفة العمليات.

كما ضبط هاتف محمول خاص بالمتهمة، وبفحصه فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تبين احتواؤه على صور ومراسلات نصية تؤكد ممارستها للنشاط الإجرامي.

وبمواجهة المتهمة بالمضبوطات، أقرت بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بالتنسيق مع الجهات المختصة بغلق العيادة، مع تكليف وحدة البحث باستكمال الفحص والتحريات لتحديد امتداد النشاط الإجرامي وعدد المتضررين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري التحقيق مع المتهمة لاستكمال القضية.