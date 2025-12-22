الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

حقق دويتو «الليلة حلوة» الذي جمع بين المطربة جنات والمطرب الحسن عادل نجاحًا لافتًا، بعدما اقترب من تحقيق 2 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، منذ طرحه مؤخرًا، وسط تفاعل واسع من الجمهور.



وأعرب الحسن عادل عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها العمل، مؤكدًا أن التعاون مع نجمة بحجم جنات شكل تجربة مميزة بالنسبة له.

وقال إن فكرة الدويتو جاءت باقتراح من الموزع يوسف حسين، وتم تنفيذها بحماس كبير وحب واضح من جميع المشاركين، موضحًا أنه فور الاستماع إلى الأغنية شعر بأنها مناسبة جدًا لتقديمها بصوتيهما معًا، وهو ما شجعه على الموافقة مباشرة.

وأضاف الحسن عادل أن الأغنية قدمت بروح مبهجة ولون موسيقي خفيف، وهو ما كان الجمهور في حاجة إليه خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن ردود الفعل المشجعة منحته دافعًا قويًا للعمل على خطوات فنية أقوى خلال المرحلة المقبلة.

ويعود نجاح «الليلة حلوة» إلى أجوائها الإيجابية والتناغم الواضح بين صوت الحسن عادل وإحساس جنات، حيث جاءت الأغنية بكلمات محمود سليم، وألحان تيام علي، وتوزيع يوسف حسين، لتخرج في قالب مرح وإيقاع خفيف ينسجم مع ذوق الجمهور ويعزز من انتشارها السريع.



جنات طرحت ألبوم بعنوان "ألوم على مين" خلال الفترة الأخيرة، وضم عدة أغانى منها أغنية "ألوم على مين" كلمات: أدهم معتز، ألحان: تيام علي، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "النص اللي يخص" كلمات: سيد حسن، ألحان: محمود أنور، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "مبسوطين" كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "يما قالولي" كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: يوسف حسين، واغنية "توبة" كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع: محمد مجدي، وأغنية "أشيك واحدة" كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "من الليلة" كلمات: محب غبور، ألحان: بلال محمد، توزيع: يوسف حسين، بالإضافة إلى 3 أغنيات أخرى.

وكان الحسن عادل قد فرض اسمه بقوة في الفترة الأخيرة كواحد من أبرز الأصوات الشابة في الساحة الغنائية، بعد سلسلة من الأغاني الناجحة مثل إستنيت، "مش سالكين"، "اليوم العيد"، "ياحلاوة رمضان"، "رجوع ناهيناه"، و"مطرقعة"، التي ساهمت جميعها في توسيع قاعدة جمهوره، كم حقق الحسن مع إسلام شيندي نجاحا لافتا بأغنية "أعوذ بالله من عنيكم" .