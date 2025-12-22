الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش

نفى الاتحاد العُماني لكرة القدم بشكل قاطع ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عن إقالة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من منصبه كمدير فني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وأكد الاتحاد أن كيروش لا يزال في مركزه كمدرب للمنتخب العُماني، وأن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن أي قرارات فنية أو إدارية تتعلق بالجهاز الفني يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للاتحاد فقط.

ويُذكر أن المدرب البرتغالي الشهير تولى تدريب المنتخب العُماني منذ يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص الفريق في المنافسات الإقليمية والقارية

وقاد كيروش منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا 2022 ولكن خسر اللقب ضد السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.



كما قاد كيروش منتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا وإيران، بالإضافة إلى ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.