أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل

أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 .. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار وموعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2026، موضحة تفاصيل نصيب الفرد من السلع الغذائية الأساسية على بطاقات التموين، في إطار استمرار الدولة في دعم الفئات المستحقة وتوفير الاحتياجات الغذائية الرئيسية للمواطنين بأسعار مدعمة ومستقرة، مع الالتزام بضخ السلع في المنافذ المعتمدة منذ اليوم الأول من الشهر لضمان سهولة الصرف وعدم التكدس.

موعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2026

قررت وزارة التموين بدء صرف السلع الغذائية على البطاقات التموينية عن شهر يناير 2026 اعتبارًا من يوم 1 يناير 2026، على أن يستمر الصرف بشكل منتظم حتى نهاية شهر يناير، من خلال منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي، بما يتيح للمواطنين الحصول على مستحقاتهم التموينية في أي وقت خلال الشهر دون التقيد بأيام محددة، مع التأكيد على توافر الكميات اللازمة من السلع الأساسية طوال فترة الصرف.

نصيب الفرد من السلع على بطاقات التموين

حددت وزارة التموين قيمة نصيب الفرد من السلع الغذائية على بطاقة التموين بنحو 50 جنيها، يحصل المواطن من خلالها على السلع التموينية الأساسية المقررة، وتشمل زجاجة زيت بوزن 800 جرام، وكيلو جرام سكر، إلى جانب إتاحة الفرصة لاستبدال باقي قيمة الدعم بشراء سلع غذائية أخرى من القائمة التموينية وفقا لاحتياجات كل أسرة، بما يعزّز مرونة المنظومة ويحقق العدالة في توزيع الدعم.

آلية صرف السلع التموينية

يتم صرف السلع التموينية من خلال المنافذ المعتمدة مقابل قيمة الدعم المخصصة لكل فرد مسجل على البطاقة، مع التزام المنافذ بالأسعار المعلنة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، كما شددت وزارة التموين على استمرار المتابعة الميدانية والرقابة على عمليات الصرف لضمان انتظام العمل ومنع أي تلاعب أو مغالاة في الأسعار، والتأكد من جودة السلع المطروحة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026

أعلنت وزارة التموين قائمة أسعار السلع التموينية المقررة لشهر يناير 2026، والتي تشمل مجموعة واسعة من السلع الغذائية وغير الغذائية لتلبية احتياجات الأسر المصرية، حيث جاء سعر السكر المعبأ وزن 1 كجم عند 12.60 جنيه، وزيت الخليط 800 مللي بسعر 30 جنيها، وصابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه، ولبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه، وفول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات، ومربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيها، وشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات، وصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات، وتونة مفتتة وزن 140 جراما بسعر 18 جنيها، ودقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيها، ومكرونة 800 جم بسعر 17 جنيها.

كما تضمنت القائمة خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات، وكيس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه، وبار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات، وجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه، وعلبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات، ومسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيها، ومكرونة 400 جم بسعر 8.5 جنيه، وعدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيها، وجبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه، وقهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

وشملت الأسعار أيضا بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونصف، ومسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.50 جنيها، وبسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه، ومسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيها، ومسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها، وصابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات، وكيس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات، وطحينة بيضاء ظرف 140 جراما بسعر 3.75 جنيه، وبسكويت تومورو أنواع بسعر 3 جنيهات، وبسكويت بوو أنواع بسعر 3.75 جنيه.

أهمية منظومة التموين للمواطنين

تأتي منظومة التموين كأحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة في دعم ملايين الأسر، حيث تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية، وتعمل وزارة التموين بشكل مستمر على تطوير المنظومة وتحديث قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وجودة السلع.

متابعة ورقابة مستمرة

أكدت وزارة التموين أن هناك توجيهات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية خلال شهر يناير 2026، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وصرف السلع بالكميات المقررة لكل مواطن، والتعامل الفوري مع أي شكاوى من المواطنين عبر القنوات الرسمية، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل داخل المنظومة التموينية.