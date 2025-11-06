أحمد حسن يكشف سبب تعثر صفقة نجم البنك الأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تفاصيل صفقة نجم البنك الأهلي أسامة فيصل للقلعه الحمراء عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر في الأهلي:لدينا رغبة قوية في ضم أسامة فيصل واللاعب وافق على عرض القلعة الحمراء لكن هناك مغالاة مالية من قبل إدارة نادي البنك الأهلي للاستغناء عن اللاعب.

علي الجانب الاخر تنطلق اليوم الخميس بطولة السوبر المصري حيث يواجه فريق النادى الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري 2025 والمقرر إقامتها فى الإمارات.

موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا



وتنطلق مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.