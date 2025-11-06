موعد تحرك الأهلي إلى استاد هزاع بن زايد لمواجهة سيراميكا كليوباترا

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة في الثالثة عصر بتوقيت القاهرة «الخامسة مساء بتوقيت الإمارات» استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وكان الأهلي قد اختتم استعداده أمس لمباراة سيراميكا كليوباترا بخوض المران الختامي على ملعب المباراة، بحضور وسائل الإعلام الربع الساعة الأولى من المران.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه الرسمي بصفته بطل الدوري، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي حارس المرمى الطاقم السماوي الأزرق.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة «السابعة بتوقيت الإمارات» على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.