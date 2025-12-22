هجوم بطائرة مسيرة يخلف أضرارا في ميناء فولنا الروسي

قالت سلطات إقليم كراسنودار الروسي، اليوم، إن هجومًا بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف أحد الموانئ في المنطقة، ما أسفر عن تضرر سفينتين ورصيفين واندلاع حريق واسع النطاق.

وأوضحت السلطات، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن القصف تسبب في اشتعال النيران على الأرصفة، حيث امتد الحريق على مساحة تتراوح بين 1000 و1500 متر مربع، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ هرعت على الفور إلى الموقع للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

من جانبه، أفاد مقر العمليات في إقليم كراسنودار بأن فرقا متخصصة تعمل بشكل مكثف لإخماد الحريق في بلدة فولنا، مؤكداً أن الأضرار طالت رصيفين وسفينتين في الميناء.

وأضاف البيان أن جميع أفراد طاقمي السفينتين جرى إجلاؤهم بسلام، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن، في حين تواصل الجهات المختصة تقييم حجم الخسائر المادية الناجمة عن الهجوم.