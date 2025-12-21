ريجيم القرفة.. معلومات عن صَيحة إنقاص الوزن الجديدة

انتشر ما يعرف بـ ريجيم القرفة خلال الفترة الأخيرة؛ لإنقاص الوزن، فما تأثير اتباعه على الصحة؟، وما هي أبرز أضراره؟.

ووفقا لما جاء في موقع news-medical ؛ تُساعد القرفة في تثبيط نشاط العديد من الإنزيمات الهاضمة، مما يُبطئ امتصاص السكر من الدم بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، بالإضافة إلى علاج مرض السكري، فقد أظهرت القرفة نتائج واعدة في تعزيز فقدان الوزن.

فوائد القرفة لإنقاص الوزن

القرفة غنية بالألياف، لذا فهي تساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام من خلال تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء كما أنها تعزز عملية الأيض، لأن الجسم يستهلك طاقة أكبر لهضمها مقارنةً بالأطعمة الأخرى.

وقد يكون للقرفة تأثيرا مشابها للأنسولين في الجسم، ويتضح ذلك؛ من خلال طريقة تكسير السكر، كما يمكن للقرفة أن تُحسّن عملية التمثيل الغذائي، مُستهدفةً الدهون المُتراكمة في منطقة البطن.

ويُمكن للقرفة أن تُساعد في إنقاص الوزن بطرقٍ عديدة، على سبيل المثال، تُشير الأبحاث إلى أن تناول مكملات القرفة يُمكن أن يُؤدي إلى تحسّنٍ ملحوظ في جميع مُكوّنات مُتلازمة الأيض.

وتشمل مُتلازمة الأيض حالاتٍ مُتعددة مُتزامنة، مثل مُقاومة الأنسولين، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر التخثر، واضطراب مُستويات الكوليسترول، وتجعل العديد من الأفراد يُعانون أيضًا من السمنة أو زيادة الوزن.

وفي دراسة حديثة أخرى، وجد الباحثون أن الفئران التي تناولت أطعمة غنية بالدهون مع القرفة، انخفض وزنها، ونسبة الدهون في بطنها، مقارنةً بالفئران التي لم تتناول القرفة، ويعود ذلك إلى مادة سينامالدهيد، وهي الزيوت العطرية التي تُكسب القرفة نكهتها المميزة.

ويؤدي هذا إلى تقليل استهلاك الطعام، ومنع زيادة الوزن، ومع ذلك، لم تُجرَ هذه التجربة على البشر؛ لذا لا يزال العلماء غير متأكدين من إمكانية ملاحظة التأثير نفسه لديهم.

تنبيه مهم

تحذير للحوامل وأصحاب مشاكل المعدة والممنوعين من الكافيين ومن يتناولون أدوية مزمنة من تناول القرفة “دون استشارة الطبيب” حيث يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة.