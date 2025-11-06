شوبير يعلن عن غيابات الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بالسوبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن غيابات الاهلي و موقف محمد شريف في مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي:إدارة الأهلي قالت إن محمد شريف مش بيعاني من إصابة ، لكن مش هيلعب، لأن توروب شايف إنه مش جاهز بنسبة 100%".

و تابع :حسين الشحات أيضًا سيغيب عن المشاركة وكذلك أشرف داري بالإضافة إلى إمام عاشور، والذي كان تواجده رفقة البعثة قرار جيد رغم عدم جاهزيته.

تنطلق اليوم الخميس بطولة السوبر المصري حيث يواجه فريق النادى الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري 2025 والمقرر إقامتها فى الإمارات.

موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا



وتنطلق مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.