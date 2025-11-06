قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خسر لقبين | أرض زايد وش السعد على الأهلي في السوبر المصري
مفاجأة في قضية سفـ ـاح المعمورة .. وفاة ابنة الضحية الأولى
مدبولي يشهد توقيع صفقة استثمارية بـ29.7 مليار دولار لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم
خدعني بصلة القرابة وصورلي فيديو بالعافية مع أصحابه.. اعترافات زوجة
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية سملا وعلم الروم
حماية المستهلك يضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية ويصادر 80 ألف عبوة
قيادي في الجبهة الوطنية: المشاركة في الانتخابات تأكيد على الانتماء ودعم مسيرة الدولة
مصادر : واشنطن ترغب في بناء قاعدة عسكرية لها بقاعدة دمشق الجوية
لفتة إنسانية.. أمن الفيوم يعيد طفلا من ذوي الاحتياجات لأهله
حل الاختناقات المرورية بالطرق الرئيسية والفرعية في حدائق أكتوبر | تفاصيل مهمة
بحضور وزيرة التضامن | انطلاق المعرض العربي للأسر المنتجة لـ ذوي الإعاقة بالدوحة
جائزة جديدة للسلام .. تكريم عالمي فى قرعة مونديال 2026 | ما القصة؟
خسر لقبين | أرض زايد وش السعد على الأهلي في السوبر المصري

يسري غازي

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت الإمارات)، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ويقود مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا الحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، بينما يتولى محمود عاشور مهمة حكم الفيديو، يعاونه خالد حسين.

وتشهد النسخة الحالية من السوبر المصري منافسة قوية بين الأربعة الكبار، حيث يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا مع المنتصر من مباراة الزمالك وبيراميدز في النهائي المقرر إقامته مساء الأحد المقبل في أبو ظبي.
 


الأهلي يخسر لقبين علي أرض أبناء زايد

تسود حالة من التفاؤل فى أوساط جماهير النادي الأهلي لدي المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات بعدما سبق وحقق المارد الأحمر 6 ألقاب خلال 8 مشاركات في النسخ التي أقيمت على أرض أبناء زايد.

بدأ الأهلي تحقيق لقب السوبر في الإمارات للمرة الأولى عام 2015 حينما فاز على الزمالك بنتيجة 3-2 سجل للأهلي وقتها عبدالله السعيد هدفين من ركلتي جزاء ومؤمن زكريا بينما سجل للزمالك عمر جابر ومحمود كهربا.

وفي نسخة 2016 خسر الأهلي اللقب أمام الزمالك بركلات الترجيح وعاد في العام التالي وحقق اللقب على المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0.

وشهدت نسخة 2019 خسارة جديدة للأهلي من الزمالك بركلات الترجيح قبل العودة من جديد للانتصار في نسخة 2021 بنتيجة هدفين دون رد.

وحصد الأهلي لقب بطولة السوبر نسخة 2022 حينما فاز على بيراميدز بنتيجة 2-0 وفي العام التالي أمام مودرن سبورت حقق الأحمر اللقب بنتيجة 4-2.

وفي آخر نسخة لعام 2024 حقق الأهلي اللقب بركلات الترجيح أمام الزمالك في واقعة تحدث للمرة الأولى بالإمارات.
 


قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر المصري

تصدر النادي الأهلي قائمة أغلي 10 نجوم في بطولة كأس السوبر المصري وسيطر 7 نجوم على القائمة فيما شهدت القائمة سوي لاعب واحد في الزمالم وثنائي بيراميدز والتي جاءت على النحو التالي: 

1- تريزيجيه “ الأهلي ” - 5.00 ملايين يورو

2- زيزو “ الأهلي ” - 3.50 مليون يورو

3- أشرف بنشرقي “ الأهلي ” - 3.00 ملايين يورو

4-أليو ديانج “الأهلي” - 3.00 ملايين يورو

5-إيفرتون “بيراميدز” - 2.80 مليون يورو

6-مروان عطية “الأهلي” - 2.50 مليون يورو

7-فيستون ماييلي “بيراميدز” - 1.80 مليون يورو

8-محمد هاني “الأهلي” - 1.50 مليون يورو

9-محمد علي بن رمضان “الأهلي”- 1.50 مليون يورو

10- خوان بيزيرا “الزمالك ”- 1.50 مليون يورو

